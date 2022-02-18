МИД повторяет призыв о выезде к гражданам Великобритании в Украине. Это должны сделать пока есть возможность.
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Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове,
– написали в сообщении.
В МИД страны предупреждают ее граждан, что в случае военной эскалации британцам в Украине не стоит рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.
Какие еще посольства перебрались во Львов
- Госдеп США решил перенести свое посольство из Киева. Американские дипломаты переедут во Львов. Джо Байден уверял, что такой шаг временный.
- Но Европейский Союз не планировал перевозить своих дипломатов в другие города. Посольства оставались работать в Киеве.
- Впрочем, МИД Израиля составлял план действий на случай полномасштабного вторжения России в Украину. Среди очевидных шагов – перенос посольства из Киева во Львов.
Интервью с Кристиной Квин во Львове: смотрите видео