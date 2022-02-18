МЗС повторює заклик про виїздв до громадян Великої Британії в Україні. Це мають зробити доки є можливість.

Читайте також Велика Британія розочала перекидання військових та техніки до Естонії

Посольство Британії у Києві тимчасово переміщується. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові,

– написали в повідомленні.

В МЗС країни попереджають її громадян, що у разі військової ескалації британцям в Україні не варто розраховувати на посилену консульську підтримку чи допомогу з евакуацією.

Які ще посольства перебрались до Львова

Держдеп США вирішив перенести своє посольство з Києва. Американські дипломати переїдуть до Львова. Джо Байден запевняв, що такий крок є тимчасовим.

Але Європейський Союз не планував перевозити своїх дипломатів в інші міста. Посольства залишалися працювати у Києві.

Втім, МЗС Ізраїлю складало план дій на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед очевидних кроків – перенесення посольства з Києва до Львова.

Інтерв'ю з Крістіною Квін у Львові: дивіться відео