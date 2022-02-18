МЗС повторює заклик про виїздв до громадян Великої Британії в Україні. Це мають зробити доки є можливість.
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Посольство Британії у Києві тимчасово переміщується. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові,
– написали в повідомленні.
В МЗС країни попереджають її громадян, що у разі військової ескалації британцям в Україні не варто розраховувати на посилену консульську підтримку чи допомогу з евакуацією.
Які ще посольства перебрались до Львова
- Держдеп США вирішив перенести своє посольство з Києва. Американські дипломати переїдуть до Львова. Джо Байден запевняв, що такий крок є тимчасовим.
- Але Європейський Союз не планував перевозити своїх дипломатів в інші міста. Посольства залишалися працювати у Києві.
- Втім, МЗС Ізраїлю складало план дій на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед очевидних кроків – перенесення посольства з Києва до Львова.
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