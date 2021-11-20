На мгновение остановился и поехал дальше: видео смертельного ДТП с маршруткой во Львове 18+

Во Львове произошло жуткое ДТП: маршрутка наехала на двух женщин на пешеходном переходе. Одна попала в больницу, а тело другой автобус протащил полгорода. В Сети появилось видео момента аварии.

Трагедия произошла около 6:00 утра в самом центре Львова – на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. На видео видно, что две женщины с зонтиками идут по переходу.

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Погибшая женщина попала под автобус

Маршрутка №138 как раз поворачивала в это время на Дорошенко. Автобус наехал на пешеходов. Одну из пострадавших – 67-летнюю женщину отбросило на дорогу, другая исчезла под транспортным средством.

Водитель на мгновение остановился, однако даже не вышел из машины и поехал дальше. Маршрутку остановили аж на улице Джорджа Вашингтона. Именно туда, практически через полгорода, автобус протащил 48-летнюю погибшую. Ее нашли недалеко от остановки.

Смотрите видео момента ДТП 18+ / видео Нацполиции и Varta1:

Что известно о погибшей

По информации Zaxid.net, погибшая – монахиня Латинского кафедрального собора Ольга Дуплеца. Она была настоятельницей монастыря сестер францисканок семьи Марии. Также сестра работала на кухне приходской плебании.

Что известно об ужасном ДТП с маршруткой:

Авария произошла в центре Львова утром 20 ноября.

Маршрутка, которая ее вызывала, курсирует по маршруту улица Вашингтона – село Лапаевка.

67-летняя женщина, которую сбил автобус, оказалась в больнице.

48-летняя жертва оказалась под кузовом.

Водитель с места аварии скрылся.

Водителя задержали, вскоре ему будут избирать меру пресечения. Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.