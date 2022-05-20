На Польских военных захоронениях во Львове открыли скульптуры львов
Источник:Андрей Садовый
Захоронения поляков, участвовавших в боях против Западноукраинской Народной Республики, размещаются на Лычаковском кладбище во Львове. Скульптуры львов на мемориале были закрыты с 2015 года.
Об этом 20 мая сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что в истории между украинцами и поляками было множество недоразумений.
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"Могилы наших предков с обеих сторон границы являются свидетелями конфликтов и взаимных обид. И хотя это давние дела, часто они становились на препятствии взаимопониманию. А наш общий враг еще и удачно подливал масла к огню. Эта война показала кто друг, а кто враг" , – написал мэр.
Шаг к взаимному примирению
По словам Садового, львы на Польских военных захоронениях во Львове были причиной споров и стояли закрытыми. Теперь скульптуры станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые несправедливости.
Да здравствует Польша! Слава Украине!,
– написал Садовый.
Руководитель управления охраны исторической среды Лилия Онищенко рассказала, что львов готовят к реставрации.
Коротко о мемориале
Польский военный мемориал во Львове был построен в течение 1926 – 1939 годов. Фигуры львов на комплексе "Кладбище орлят" стояли на южной стороне кладбища. Одна из скульптур на щите имела надпись "Всегда верный" и герб Польши, другая – "Тебе, Польша" и герб Львова.
Советская власть забрала львов с кладбища еще в 70-х годах прошлого века. Их вернули по инициативе польского министерства культуры только в 2015 году, однако это вызвало неоднозначные реакции, потому что действия не согласовали с украинской стороной. Фигуры львов решили не демонтировать, а просто закрыли.
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