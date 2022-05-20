Про це 20 травня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що в історії між українцями та поляками було безліч непорозумінь.

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"Могили наших предків по обидва боки кордону є свідками конфліктів і взаємних кривд. І хоча це давні справи, часто вони ставали на перепоні взаєморозумінню. А наш спільний ворог ще й вдало підливав олії до вогню. Ця війна показала хто друг, а хто ворог", – написав мер.

Крок до взаємного примирення

За словами Садового, леви на Польських військових похованнях у Львові раніше були причиною суперечок та стояли закритими. Тепер скульптури стануть кроком до остаточного взаємного прощення за минулі кривди.

Хай живе Польща! Слава Україні!,

– написав Садовий.

Керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко розповіла, що левів готують до реставрації.

Коротко про меморіал

Польський військовий меморіал у Львові збудували впродовж 1926 – 1939 років. Фігури левів на комплексі "Цвинтар орлят" стояли на південному боці кладовища. Одна зі скульптур на щиті мала напис "Завжди вірний" та герб Польщі, інша – "Тобі, Польщо" та герб Львова.

Радянська влада забрала левів з цвинтаря ще у 70 роках минулого століття. Їх повернули з ініціативи польського міністерства культури аж у 2015 році, проте це викликало неоднозначні реакції, бо дії не погодили з українською стороною. Фігури левів вирішили не демонтувати, а просто закрили.

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