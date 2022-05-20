Об этом 20 мая сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что в истории между украинцами и поляками было множество недоразумений.

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"Могилы наших предков с обеих сторон границы – свидетели конфликтов и взаимных обид. И хотя это давние дела, часто они становились препятствием во взаимопонимании. А наш общий враг еще и удачно подливал масла в огнь. Эта война показала кто друг, а кто враг", – написал мэр.

Шаг к взаимному примирению

По словам Садового, львы на Польских военных захоронениях во Львове были причиной споров и стояли закрытыми. Теперь скульптуры станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые обиды.

Пусть живет Польша! Слава Украине!,

– написал Садовый.

Руководитель управления охраны исторической среды Лилия Онищенко рассказала, что львов готовят к реставрации.

Коротко о мемориале

Польский военный мемориал во Львове был построен в течение 1926 – 1939 годов. Фигуры львов на комплексе "Кладбище орлят" стояли на южной стороне кладбища. Одна из скульптур на щите имела надпись "Всегда верный" и герб Польши, другая – "Тебе, Польша" и герб Львова.

Советская власть забрала львов с кладбища еще в 70-х годах прошлого века. Их вернули по инициативе польского министерства культуры только в 2015 году, однако это вызвало неоднозначные реакции, потому что действия не согласовали с украинской стороной. Фигуры львов решили не демонтировать, а просто закрыли.

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