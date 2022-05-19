Відомо, що Юлія Свириденко зустрілася з польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою.
Важливо Кулеба розповів, які упередження щодо України доводиться долати на шляху до ЄС
Під час розмови українська міністерка повідомила, що до війни 97% палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті. Також російські війська знищили Кременчуцький НПЗ, тому наразі в Україні відчувається сильний дефіцит палива.
В межах допомоги Польща зі своїх запасів відправить 25 тисяч тонн бензину. Це допоможе збалансувати ринок пального.
Крім того, Анна Москва повідомила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону щодо транспортування палива. Вона додала, що такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було. Співпраця буде продовжуватися і в мирний час.
Яка ситуація з пальним в Україні: останні новини
- Проблема з браком пального на українських заправках досі не зникла. Разом з тим уряд призупинив держрегулювання цін на бензин. Це зробили, аби оператори ринку могли наситити його необхідним ресурсом. Про це розповів Сергій Куюн – директор "Консалтингової групи А-95".
- Дефіцит пального трохи згасне до кінця травня. При цьому обмеження залишаться, хоч їх і послаблюють. Проте це лише перший етап.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 травня провів зустріч із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення України пальним. Через те, що російські війська знищили нафтопереробну інфраструктуру та нафтосховища, в Україні виник дефіцит пального.
- Міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів зустріч з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками посольства США в Україні. Під час зустрічі обговорювалися спільні логістичні проєкти, зокрема шляхи вирішення паливної кризи в Україні.
- У Антимонопольному комітеті розповіли, що отримують суперечливі дані щодо ситуації на ринку пального. Мовиться про дані останніх двох тижнів.
- Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що держава вживає необхідні заходи й до кінця місяця в Україну має надійти 350 – 360 тонн палива. Майбутні запаси палива вдається забезпечити абсолютно новими шляхами. Але з тих, що залишилось на зараз, бензину є на 5 днів, а дизелю по країні – на 3 дні.
Зверніть увагу – що відбуватиметься з пальним в Україні: дивіться відео