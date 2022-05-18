Це зробили, аби оператори ринку могли наситити його необхідним ресурсом. Про це 24 каналу розповів Сергій Куюн – директор "Консалтингової групи А-95".
До теми Коли на українських АЗС з'явиться достатньо пального
Основні проблеми з пальним в Україні
За його словами, зараз головна проблема з нестачею пального полягає у тому, що Україна втратила майже 100% джерел його постачання.
Відповідно, зараз намагаються побудувати новий ринок та завозити пальне з Європи. Хоча цього раніше ніхто й ніколи не робив.
Це дуже складна задача. Вона швидко не розв'язується, тому зараз нам не вистачає пального. Зараз ми не можемо завести стільки, скільки нам реально потрібно. Річ у тім, що Європа – це дефіцитний ринок,
– пояснив Куюн.
Наприклад, Польщі потрібно 7 мільйонів тонн імпорту нафтопродуктів щорічно, попри те, що у них є 2 заводи. Тоді як Україні потрібно 6 мільйонів тонн.
"Тобто наші потреби пропорційні з дефіцитом однієї Польщі. Відповідно це дуже нелегке завдання", – додав він.
Разом з тим, вже навіть вдалося знайти ці об'єми пального для України. Однак зараз не можуть їх привезти з Європейських портів. Тож для цього потрібен час.
Куюн пояснив, чому пального досі бракує: дивіться відео
Чому виник дефіцит пального
- З початком повномасштабної війни Росії проти України ми втратили наші традиційні джерела постачання пального.
- Додало проблем знищення окупантами Кременчуцького нафтопереробного заводу та десятків нафтобаз.
- Україна змушена переорієнтовуватися на нові джерела постачання, з якими раніше взагалі не співпрацювала.
- Та Європа не змогла швидко налагодити свою транспортну систему так, щоб забезпечити доставку необхідної кількості нафтопродуктів в Україну швидко.