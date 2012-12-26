"Говорю ему: "Иду к маме, несу пенсию". А он: "Мамы нет дома, вчера завез в Сутковичи". Я развернулась, говорю: "Нет мамы - нет пенсии", - рассказала почтальон, которая впоследствии сообщила о своих подозрениях сельскому председателю, а он - милиции.

По словам руководителя милиции общественной безопасности Мостиского РВМ Олега Сушко, мужчина признался, что мама умерла еще 15 октября.

В связи с тем, что он не имел денег на похороны, оплатить гроб, то все, он решил сам ее похоронить в деревянном ящике прямо на огороде возле дома, - говорит Сушко.

Он объяснил свой поступок тем, что был обижен на все село, ведь с мамой они жили бедно, и никто никогда им не помогал.

"Так поступил из-за денег, из-за безденежья. Сундук старый имел, сбил гроб. Зарыл я яму, поставил крест, цветы, на кресте венец, все по-христиански было сделано, я маму очень любил, она жила для меня, я жил для нее. не имел уже никаких средств к существованию, я думаю, хоть протяну месяц-два, чтобы я получил пенсию, и я еще выдержу", - говорит Богдан Ясинский.

Как заявляют в правоохранительных органах, в действиях мужчины преступления нет, поэтому, вероятно, что уголовное дело возбуждать не будут.

