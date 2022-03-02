Львовщина готовится защищать Украину

26 тысяч мужчин призывного возраста вернулись на Родину из-за границы. Они не смогли остаться в стороне, когда враг цинично напал на нашу землю.

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Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что все мужчины в возрасте 18 – 60 лет, которые приезжают из других областей во Львовскую область, должны прибыть в местные военкоматы и стать на учет. На это у них 24 часа.

Пересидеть – не вариант! Все, кто принимает людей на поселение, должны обеспечить исполнение этого требования. Чтобы Украина победила, вклад должен сделать каждый,

– подчеркнул Козицкий.

Он добавил, что сейчас местные власти формируют дополнительную бригаду терробороны для защиты Львова. Кроме того, сформировали уже 30 сотен бригад в разных районах. Добровольцы несут совместное патрулирование с полицией и нацгвардейцами.