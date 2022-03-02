Львівщина готується боронити Україну

26 тисяч чоловіків призового віку повернулися на Батьківщину з-за кордону. Вони не змогли залишитися осторонь, коли ворог цинічно напав на нашу землю.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що всі чоловіки віком 18 – 60 років, які приїжджають з інших областей на Львівщину, повинні прибути у місцеві військкомати та стати на облік. На це у них є 24 години.

Пересидіти – не варіант! Усі, хто приймає людей на поселення, повинні забезпечити виконання цієї вимоги. Щоб Україна перемогла, вклад має зробити кожен,

– наголосив Козицький.

Він додав, що зараз місцева влада формує додаткову бригаду тероборони для захисту Львова. Крім того, сформували вже 30 сотень бригад у різних районах. Добровольці несуть спільне патрулювання з поліцією та нацгвардійцями.

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