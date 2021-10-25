Не было 80% привитых: во Львове оштрафовали гимназию, не ушедшею на дистанционное обучение

Директора Львовской гимназии оштрафовали за то, что образовательное учреждение не перешло на работу онлайн. Дело в том, что там не было 80% вакцинированных сотрудников.

Это обнаружила проверка правоохранительных органов. По делу уже состоялся суд, и его решение – штраф для директора гимназии в 34 тысячи гривен. Сам директор, к слову, на суд не пришел.

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Львовскую гимназию оштрафовали за нарушение требований карантина

Решение Галицкого районного суда Львова от 13 октября, уже опубликованное на портале Единого государственного реестра судебных решений, показало следующее:

24 сентября на школу-гимназию Святой Софии города Львов составили административный протокол о нарушении карантинных требований.

о нарушении карантинных требований. По состоянию на эту дату правоохранители проверили справки о вакцинации сотрудников данного образовательного учреждения, и обнаружили, что показателя в 80% привитых не достигнуто.

Несмотря на это гимназия не перешла на дистанционное обучение, как того требует постановление Кабинета Министров Украины.

В итоге директора школы суд признал виновным – именно он допустил такую ситуацию. Теперь руководитель учреждения (который, к слову, на суд не явился) должен уплатить штраф в 34 тысячи гривен и 454 гривны судебного сбора.

Постановление могли обжаловать в течение 10 дней с момента его вынесения, но неизвестно, сделала ли это школа.

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