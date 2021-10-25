Це виявила перевірка правоохоронних органів. У справі вже відбувся суд, і його рішення – штраф для директора гімназії у 34 тисячі гривень. Сам директор, до слова, на суд не прийшов.

До слова У Львові почали карати порушників карантину: кілька магазинів вже зачинили

Львівську гімназію оштрафували за порушення вимог карантину

Рішення Галицького районного суду Львова від 13 жовтня, вже опубліковане на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень, засвідчило таке:

24 вересня на школу-гімназію Святої Софії міста Львів склали адміністративний протокол про порушення карантинних вимог.

про порушення карантинних вимог. Станом на ту дату правоохоронці перевірили довідки про вакцинацію співробітників цього освітнього закладу, і виявили, що показника 80% щеплених не дотримано.

Та попри це гімназія не перейшла на дистанційне навчання, як того вимагає постанова Кабінету Міністрів України.

У підсумку директора школи суд визнав винним – саме він допустив таку ситуацію. Тепер керівник закладу (який, до слова, на суд не з'явився) повинен сплатити штраф у 34 тисячі гривень та 454 гривні судового збору.

Постанову могли оскаржити впродовж 10 днів з моменту її винесення, але невідомо, чи школа це зробила.

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