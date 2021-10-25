Це виявила перевірка правоохоронних органів. У справі вже відбувся суд, і його рішення – штраф для директора гімназії у 34 тисячі гривень. Сам директор, до слова, на суд не прийшов.
До слова У Львові почали карати порушників карантину: кілька магазинів вже зачинили
Львівську гімназію оштрафували за порушення вимог карантину
Рішення Галицького районного суду Львова від 13 жовтня, вже опубліковане на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень, засвідчило таке:
- 24 вересня на школу-гімназію Святої Софії міста Львів склали адміністративний протокол про порушення карантинних вимог.
- Станом на ту дату правоохоронці перевірили довідки про вакцинацію співробітників цього освітнього закладу, і виявили, що показника 80% щеплених не дотримано.
- Та попри це гімназія не перейшла на дистанційне навчання, як того вимагає постанова Кабінету Міністрів України.
У підсумку директора школи суд визнав винним – саме він допустив таку ситуацію. Тепер керівник закладу (який, до слова, на суд не з'явився) повинен сплатити штраф у 34 тисячі гривень та 454 гривні судового збору.
Постанову могли оскаржити впродовж 10 днів з моменту її винесення, але невідомо, чи школа це зробила.
Зверніть увагу й на таке:
- Ресторан Nebos у Києві, який 23 жовтня втрапив у гучний скандал, тепер можуть оштрафувати на суму до 170 тисяч гривень за недотримання карантинних вимог.
- Тим часом у регіонах червоної зони в Україні, де діють жорсткі обмеження для невакцинованих, нещеплені українці почали масово вакцинуватися.