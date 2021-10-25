Это обнаружила проверка правоохранительных органов. По делу уже состоялся суд, и его решение – штраф для директора гимназии в 34 тысячи гривен. Сам директор, к слову, на суд не пришел.
К слову Во Львове начали наказывать нарушителей карантина: несколько магазинов уже закрыли
Львовскую гимназию оштрафовали за нарушение требований карантина
Решение Галицкого районного суда Львова от 13 октября, уже опубликованное на портале Единого государственного реестра судебных решений, показало следующее:
- 24 сентября на школу-гимназию Святой Софии города Львов составили административный протокол о нарушении карантинных требований.
- По состоянию на эту дату правоохранители проверили справки о вакцинации сотрудников данного образовательного учреждения, и обнаружили, что показателя в 80% привитых не достигнуто.
- Несмотря на это гимназия не перешла на дистанционное обучение, как того требует постановление Кабинета Министров Украины.
В итоге директора школы суд признал виновным – именно он допустил такую ситуацию. Теперь руководитель учреждения (который, к слову, на суд не явился) должен уплатить штраф в 34 тысячи гривен и 454 гривны судебного сбора.
Постановление могли обжаловать в течение 10 дней с момента его вынесения, но неизвестно, сделала ли это школа.
Обратите внимание и на следующее:
- Ресторан Nebos в Киеве, который 23 октября попал в громкий скандал, теперь могут оштрафовать на сумму до 170 тысяч гривен за несоблюдение карантинных требований.
- Между тем в регионах красной зоны в Украине, где действуют жесткие ограничения для невакцинированных, непривитые украинцы начали массово вакцинироваться.