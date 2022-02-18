Об этом он рассказал в интервью журналистам, обнародованном 18 февраля. Речь шла об угрозе полномасштабного вторжения и переезда руководства государства во Львов.

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Мэрия уже имеет соответствующие протоколы

Медийщица отметила, что сейчас Львов уже в шутку называют столицей в эвакуации. Поэтому она поинтересовалась, насколько город готов принять и разместить у себя центральные органы власти.

Мэр на это ответил достаточно прагматично. По его словам, уже есть четкие протоколы на разные сложные ситуации. Поэтому в случае опасности все будут их соблюдать. В то же время Садовый подчеркнул: сейчас, прежде всего, нужно делать все, чтобы избежать агрессии.

Не только президенту

Также журналистка спросила, готов ли мэр к тому, что во львовскую Ратушу захочет въехать Офис президента. Т

Из ратуши я не собираюсь никуда выезжать, но, если нужно будет половину ратуши отдать под административные государственные здания, мы готовы,

– сказал Андрей Садовый.

Однако он добавил, что готов отдать половину своего офиса всем, кто будет в этом нуждаться.

"Но лучше этого не допускать", – заметил львовский мэр.

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