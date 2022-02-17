Кто останется в Киеве
Работники, которые выполняют основные задачи дипмиссии, останутся в столице. Об этом сообщила советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайгирите.
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Пока ситуация разрешает нашим дипломатам работать в Киеве, они работают в Киеве. Если обстоятельства накалятся настолько, что работать в Киеве будет опасно, всех переведут во Львов,
– объяснила политик.
Отметим, что еще в начале недели посол Литвы Вальдемар Серапинас говорил, что ведомство не будут перевозить во Львов в ближайшее время.
Посольства переезжают во Львов
- США, Австралия и Канада эвакуировали свои посольства из Киева во Львов. Дипломаты вернутся в столицу после стабилизации ситуации.
- Германия отправила во Львов работников своего консульства в Днепре.
- В то же время, посольства Европейского Союза продолжат работу в Киеве.
- О готовности перевезти своих дипломатов на Западную Украину заявил также Израиль.
Смотрите видео о переезде дипломатов во Львов: