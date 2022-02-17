Хто залишиться у Києві

Ті працівники, які виконують основні завдання дипмісії, залишаться у столиці. Про це повідомила радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайгірите.

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Поки ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють у Києві. Якщо обставини загостряться настільки, що працювати в Києві буде небезпечно, усіх переведуть до Львова,
– пояснила політикиня.

Зауважимо, ще на початку тижня посол Литви Вальдемар Серапінас казав, що відомство не перевозитимуть до Львова найближчим часом.

Посольства переїжджають до Львова

  • США, Австралія та Канада евакуювали свої посольства з Києва до Львова. Дипломати повернуться у столицю після того, як ситуація стабілізується.
  • Німеччина відправила до Львова працівників свого консульства у Дніпрі.
  • Водночас посольства Європейського Союзу продовжать роботу у Києві.
  • Про готовність перевезти своїх дипломатів на Західну Україну заявив також Ізраїль.

Дивіться відео про переїзд дипломатів до Львова: