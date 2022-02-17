Хто залишиться у Києві

Ті працівники, які виконують основні завдання дипмісії, залишаться у столиці. Про це повідомила радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайгірите.

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Поки ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють у Києві. Якщо обставини загостряться настільки, що працювати в Києві буде небезпечно, усіх переведуть до Львова,

– пояснила політикиня.

Зауважимо, ще на початку тижня посол Литви Вальдемар Серапінас казав, що відомство не перевозитимуть до Львова найближчим часом.

Посольства переїжджають до Львова

США, Австралія та Канада евакуювали свої посольства з Києва до Львова. Дипломати повернуться у столицю після того, як ситуація стабілізується.

Німеччина відправила до Львова працівників свого консульства у Дніпрі.

Водночас посольства Європейського Союзу продовжать роботу у Києві.

Про готовність перевезти своїх дипломатів на Західну Україну заявив також Ізраїль.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Дивіться відео про переїзд дипломатів до Львова: