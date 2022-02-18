Про це він розповів у інтерв'ю журналістам, яке оприлюднили 18 лютого. Мовилося про загрозу повномасштабного вторгнення та переїзду керівництва держави до Львова.

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Мерія вже має відповідні протоколи

Медійниця зауважила, що зараз Львів уже жартома називають столицею в евакуації. Через це вона поцікавилася, наскільки місто готове прийняти й розмістити в себе центральні органи влади.

Мер на це відповів досить прагматично. За його словами, є чіткі протоколи на різні складні ситуації. Тому, в разі небезпеки, всі будуть їх дотримуватися. Водночас Садовий наголосив: зараз передусім потрібно робити все, щоб уникнути агресії.

Не тільки президенту

Також журналістка запитала, чи готовий мер до того, що у львівську Ратушу захоче в'їхати Офіс президента.

З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові,

– сказав Андрій Садовий.

Він додав, що готовий віддати половину свого офісу всім, хто буде цього потребувати.

"Але краще цього не допускати", – зауважив львівський мер.

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