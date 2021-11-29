Недалеко от Львова столкнулись 2 грузовика: видео с места сокрушительного ДТП
Источник:"Варта 1"
Возле Львова 29 ноября не разминулись 2 грузовика. Сейчас движение по этому участку дороги – затруднено.
На месте аварии работают медики и правоохранители. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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Возле Львова столкнулись 2 грузовика
В Гамалиевке, недалеко от Львова, 29 ноября произошло ДТП. Там примерно в 12:40 столкнулись 2 грузовика. В результате аварии пострадал один человек.
На проезжую часть рассыпался товар с одного из грузовиков. Из-за этого на этом участке дороги есть осложнения в движении транспорта. Водителей просят по возможности выбирать другой путь, планируя поездку.
На месте работают сотрудники полиции. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства сокрушительного ДТП.
Смотрите видео с места ДТП:
Коротко о последних авариях на Львовщине
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- На Львовщине 26 ноября водитель Skoda Octavia влетел в отбойник, который насквозь проткнул его авто. Мужчина погиб на месте ДТП.
- Недалеко от села Бартатов 22 ноября депутат Мостиского горсовета Роман Хомик убегал от полиции. Затем он влетел в 2 служебные авто. В сети обнародовали видео с места ДТП.
- Водитель неустановленного авто 23 ноября совершил смертельное ДТП на Львовщине. Он насмерть сбил 51-летнюю женщину и скрылся с места аварии.
- В горном районе Львовщины 23 ноября разбился 35-летний мотоциклист. Он не справился с управлением и вылетел в кювет.
В Гамалиевке столкнулись грузовики / Фото "Варта 1"
Товар рассыпался на проезжую часть / Фото "Варта 1"