Праздничные купания состоялись в парке "Ореховая роща". В проруби ныряли и взрослые, и дети.

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Львовяне ныряли в ледяную воду на Иордан

Во Львове 19 января освящали воду возле прорубей, в которые все желающие могли окунуться. Парк "Ореховая роща", на улице Владимира Великого, определили единственным безопасным местом, где можно купаться на Иордан. Здесь дежурили 5 спасателей.

Это не христианская традиция, и Церковь это неоднократно подчеркивала, а более традиция человеческая,

– заметил отец Андрей.

В то же время львовяне и гости города имеют относительно этого разные мнения. Некоторые из них считают, что погружение в ледяную воду – "это великая божья благодать", потому что она забирает все невзгоды, заботы и печали. По мнению других, вода на Иордан исцеляет, дает ощущение облегчения и разряжает.

Смотрите фото купаний в "Ореховой роще" / Фото "Твой город" и "Дело"

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В проруби ныряли даже дети

Во Львове к экстремальным купаниям присоединилось немало людей. Среди них даже был мужчина родом из Франции. В этом году он имел первый опыт ныряния в ледяную воду.

Среди желающих окунуться в прорубь были и те, для кого это уже стало традицией. Они приобщаются к купаниям на Иордан уже 5, 8, а то и 10 лет подряд.

В "Ореховой роще" были и дети, которые решились зайти в воду. После погружения люди растирались на берегу полотенцами и согревались в теплой одежде. Всем присутствующим также предлагали на выбор глинтвейн, кофе или чай.

Обратите внимание! Богоявление, Крещение или Иордан завершает цикл рождественских праздников. Оно не менее важно, чем Рождество и Пасха. В этот день верующие ходят в церковь, чтобы набрать святой воды. Некоторые еще и ныряют в ледяные проруби, веря, что вода очистит от грехов. Однако такие экстремальные купания могут навредить организму. Кроме этого, они обладают рядом противопоказаний.

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