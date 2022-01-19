Святкові купання відбулися у парку "Горіховий гай". В ополонки пірнали й дорослі, й діти.

До теми Водохреще-2022 на Львівщині: повний перелік найкращих місць для купання

Львів'яни пірнали у крижану воду на Йордан

У Львові 19 січня освячували воду біля ополонок, у які усі охочі могли зануритися. Парк "Горіховий Гай", на вулиці Володимира Великого, визначили єдиним безпечним місцем, де можна купатися на Йордан. Тут чергували 5 рятувальників.

Це не християнська традиція, і церква про це неодноразово наголошувала, а більш традиція людська,

– зауважив отець Андрій.

Водночас львів'яни та гості міста мають щодо цього різні думки. Дехто з них вважає, що занурення у крижану воду – "це велика Божа благодать", бо вона забирає всі негаразди, турботи та печалі. На думку інших, вода на Йордан зцілює, дає відчуття полегшення та розряджає.

Дивіться фото купань у "Горіховому гаю" / Фото "Твоє місто" та "Діло"

Варто прочитати Водохреще-2022: історія, традиції святкування та найрозповсюдженіші міфи

В ополонки пірнали навіть діти

У Львові до екстремальних купань долучилося чимало людей. Серед них навіть був чоловік родом із Франції. Цьогоріч він мав перший досвід пірнання в крижану воду.

Серед охочих зануритися в ополонку були й ті, для кого це вже стало традицією. Вони долучаються до купань на Йордан вже 5, 8, а то й 10 років поспіль.

У "Горіховому гаю" були й діти, які наважились зайти у воду. Після занурення люди розтиралися на березі рушниками та зігрівалися в теплому одязі. Усім присутнім також пропонували на вибір глінтвейн, каву або чай.

Зверніть увагу! Богоявлення, Водохреще або Йордан завершує цикл різдвяних свят. Воно не менш важливе, ніж Різдво та Великдень. Цього дня віряни ходять до церкви, щоб набрати свяченої води. Дехто ще й пірнає в крижані ополонки, вірячи, що вода очистить від гріхів. Однак такі екстремальні купання можуть зашкодити організму. Окрім цього, вони мають низку протипоказів.

Буде цікаво – як кияни святкували Водохреще: дивіться відео 24 каналу