Ночная резня возле магазина на Львовщине: погиб 45-летний предприниматель
Источник:ZAXID.NET
В селе Большие Грибовичи, что на Львовщине, ночью произошла драка. В результате столкновения погиб 45-летний местный предприниматель Владимир Раинчак. Предварительно известно, что еще один мужчина скончался в больнице.
По предварительной информации, инцидент произошел ориентировочно в 22 часа 8 октября возле супермаркета "Рукавичка". Известно, что компания из 2 человек пила алкоголь.
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В результате резни в Великих Грибовичах погибли люди
В селе Большие Грибовичи, которые входят в состав Львовской ОТГ, поздно вечером 8 октября произошла массовая драка, в результате которой погиб 45-летний местный житель, а еще один мужчина с ранениями попал в больницу,
– говорится в сообщении.
Известно, что погибший – 45-летний местный предприниматель Владимир Раинчак. Издание сообщило, что мужчина скончался в результате семи ножевых ранений.
Другого раненого госпитализировали в Дублянскую городскую больницу, однако в телеграмме "Варта1" депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал – второй мужчина также скончался.
Человек умер, по предварительной информации,
– написал политик.
В полиции факт убийства в Великих Грибовичах изданию подтвердили, однако отказались рассказать подробности. По информации источников издания, – убийцу ищут. Известно, что у него психические расстройства.Редакция 24 канала пытается узнать у полиции подробности трагедии и обновит материал, как только получит информацию!
Издание рассказало вероятное развитие событий вечером 8 октября:
- двое местных жителей распивали алкогольные напитки;
- впоследствии к ним подошел другой мужчина, с которым они начали ссориться и якобы его обидели;
- мужчина ушел, и впоследствии вернулся с двумя другими;
- тогда началась массовая драка, которая и привела к жертвам.
Коротко о последних трагических инцидентах на Львовщине
- 6 октября на территории парка культуры сильный ветер повалил забор на 61-летнюю львовянку. Женщина получила тяжелые травмы – переломы ноги и ключицы. Пострадавшую ожидает сложная операция, она находится в больнице.
- 8 октября в Червонограде погиб 62-летний шахтер Василий Лимич. В полиции рассказали, что мужчина скончался в результате травм, которые получил во время работы. Полиция открыла уголовное дело.
- 8 октября в 88 лет умерла заместитель председателя и почетный член Всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ростислава Федак. Она была директором и основателем первого в Украине Музея истории украинского женского движения.