Поезд насмерть сбил двоих человек на Львовщине

29 января 2022 , 10:43
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА

В ночь на 29 января во Львовской области поезд смертельно травмировал двоих человек. Трагедия произошла в городе Пустомыты.

Речь идет о поезде №46 сообщением "Ужгород – Лисичанск". Оба погибших были жителями Пустомит.

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41-летняя жительница Пустомыт погибла на месте инцидента, а 52-летний мужчина умер от полученных травм в больнице,
– отмечают в сообщении.

Авария произошла на перегоне "Щирец – Глинная Навария". Обстоятельства выясняют.

Последние трагедии с поездами

Автор: Оксана Княжик