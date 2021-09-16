Погиб от вражеских пуль: на Львовщине попрощаются с 24-летним защитником

Вследствие вражеского обстрела 13 сентября погиб Демьян Данилов. На Львовщине 18 сентября состоится прощание с 24-летним защитником.

Погибший служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Героя похоронят в селе Рудники.

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На Львовщине попрощаются с погибшим защитником

Старший солдат, командир боевой машины-командир отделения 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр Демьян Данилов погиб 13 сентября в районе села Причепиловка на Луганщине. 24-летний защитник получил смертельное ранение в голову во время обстрела позиций ВСУ оккупантами. У погибшего остались мать, трое братьев и две сестры.

В Николаеве в ночь с 17 на 18 сентября, примерно в 3:30, состоится встреча тела погибшего военнослужащего.

В 9:45 от городского Дворца культуры в село Рудники отправится автобус со всеми, кто захочет проститься с Героем.

Церемония прощания с защитником начнется в 11:00 18 сентября во Рудниках.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье погибшего Героя.



Защитник получил смертельное ранение в голову / Фото "Цензор.нет"

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