Погиб от вражеских пуль: на Львовщине попрощаются с 24-летним защитником
16 сентября 2021 , 19:13Читати новину українською
Источник:"Цензор.нет"
Вследствие вражеского обстрела 13 сентября погиб Демьян Данилов. На Львовщине 18 сентября состоится прощание с 24-летним защитником.
Погибший служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Героя похоронят в селе Рудники.
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На Львовщине попрощаются с погибшим защитником
Старший солдат, командир боевой машины-командир отделения 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр Демьян Данилов погиб 13 сентября в районе села Причепиловка на Луганщине. 24-летний защитник получил смертельное ранение в голову во время обстрела позиций ВСУ оккупантами. У погибшего остались мать, трое братьев и две сестры.
- В Николаеве в ночь с 17 на 18 сентября, примерно в 3:30, состоится встреча тела погибшего военнослужащего.
- В 9:45 от городского Дворца культуры в село Рудники отправится автобус со всеми, кто захочет проститься с Героем.
- Церемония прощания с защитником начнется в 11:00 18 сентября во Рудниках.
Защитник получил смертельное ранение в голову / Фото "Цензор.нет"
Коротко об обострении на Донбассе
- Последние несколько дней ситуация на Донбассе ухудшилась.
- Пророссийские боевики увеличили количество обстрелов и даже били по гражданской инфраструктуре.
- В течение 11 – 12 сентября оккупанты убили сразу 3 украинских защитников.
- Кроме этого, многие наши военные получили ранения.
- Среди Героев, отдавших свои жизни, были солдат Денис Герман, старший солдат Алексей Куленко и 27-летний матрос Артур Голуб.