На пороге войны: как жители Львова готовятся противостоять России – эксклюзивный репортаж

Сегодня как никогда над Украиной нависла угроза российского вторжения. Учитывая это, во многих городах штабы обороны проводят военную подготовку для населения. На одном из таких мероприятий побывал 24 канал.

Мы посетили военную подготовку от Штаба обороны Львовщины, которая состоялось 12 февраля. Это уже второе мероприятие в городе и, по словам организаторов, они планируют провести еще не одно.

К теме "Не поздно учиться новому": во Львове провели масштабные учения по овладению оружием

На военную подготовку пришла в основном молодежь

Последнюю военную подготовку посетило очень много людей. Были не только взрослые, но и молодежь, дети и даже целые молодые семьи.

Один из организаторов мероприятия участник войны на Донбассе Сергей Бевз рассказал, что в прошлый раз было большевзрослых, а сейчас – больше молодежи. Хотя количество посетителей немного уменьшилось – где-то на 50 – 70 человек.

"В принципе, судя по отзывам, люди – довольны, благодарят. Вижу, что некоторые были на прошлой неделе и сегодня тоже пришли", – отметил он.

На военную подготовку от Штаба обороны Львовщины собралось несколько сотен человек: смотрите видео

Почему люди решили посетить мероприятие

По словам 17-летнего Данила, его на военную подготовку призвало ощущение гражданского долга. Поскольку он хочет быть готовым защищать собственную страну и собственный народ.

Руслан и Юлия Поповичи решили прийти, чтобы получить новые знания.

"В государстве сейчас угроза войны. Считаю, что обязанность каждого гражданина – по крайней мере научиться защищать себя, город, государство", – отметил Руслан.

Юлия добавляет: в Украине все надеются, что никакого нападения не будет, но быть готовым нужно.

Как минимум, уметь оказать первую помощь – это может спасти жизнь, и это важно. Готовимся к худшему, но надеемся на лучшее,

– подчеркнула она.

На военную подготовку пришло очень много молодежи / Фото Марии Масюк, 24 канал

"Хотим дать людям базовые знания": детали военной подготовки от организаторов

На военной подготовке работали несколько локаций, на которых, в частности, обучали ножевому бою, первой медицинской помощи, парамедицне и взрывотехнике. Проводили инструктаж участники войны в Донбассе, активисты и представители ГСЧС. Всех участников разделили на команды, и каждая группа подходила к определенной локации.

Начали подготовку этого мероприятия еще прошлой весной, когда был создан Штаб обороны Львовщины. Туда вошли общественные организации, ветераны, политические партии. Сейчас, учитывая ситуацию вокруг Украины, мы хотим дать рядовым гражданам базовый минимум знаний, который поможет выжить в экстремальных ситуациях. Эти знания в любом случае когда-нибудь могут понадобиться,

– подчеркнул Сергей Бевз.

По его словам, штабы обороны в рамках общенациональной кампании "Не паникуй! Готовься!" создали во многих украинских городах – Киеве, Харькове, Черкассах, Чернигове, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе. Есть еще другие организации, которые проводят разные учения.

"Поэтому, думаю, это просто патриотическое сообщество считает, что таким образом оно может быть полезно своей стране", – добавил ветеран войны.

Также он сообщил, что такую военную подготовку они планируют проводить еженедельно. А если будут необходимость, возможность и желающие, то готовы её проводить почаще.

Обратите внимание! Во Львове открыли центр рекрутинга теробороны: как подать заявку на вступление в ряды ВСУ



Один из организаторов подготовки Сергей Бевз / Фото Марии Масюк, 24 канал

Какими были локации и чему там учили

Самозащита и пропаганда здорового образа жизни

Едва ли не самой интересной и активной была локация, где инструкторы обучали людей ножевому бою. Как объясняют организаторы, речь идет прежде всего о самозащите. Ведь у большинства людей вряд ли найдется дома ружье, карабин или они куда-нибудь пойдут служить.

"Там даже не штука столько в самом ноже, как реакция на человека с ножом. Прежде всего это самозащита. Мы не пытаемся здесь научить людей быть солдатами или воинами. Это невозможно во время такой короткой военной подготовки дать такой объем знаний", – подчеркивает Сергей Бевз.

На военной подготовке в основном были инструкторы из Львова. Все они представляли Львовское подразделение Федерации ножевого боя Украины.

"Наша федерация представлена ​​фактически в каждой области. Во Львовской сегодня есть пять инструкторов: трое – во Львове, двое – в Новояворовске", – рассказывает инструктор Андрей Яворский.



Инструктор по ножевому бою Андрей Яворский / Фото Марии Масюк, 24 канал

По его словам, Федерация ножевого боя Украины ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни, занятий спортом и особенно прикладными направлениями.

А наше направление таково. То есть, если использовать технику, которой обучают на военной подготовке, и затем сменить инструмент на более действенный – можно добиться собственно прикладного результата. Кроме того, здесь используют мягкие макеты, по сути являющиеся спортивным снарядом,

– заметил инструктор.

Андрей Яворский отмечает, что такая военная подготовка – нужна, независимо от ситуации. Поскольку всегда нужно быть готовым к опасности.

"На самом деле эти люди, пришедшие сюда, ничем не отличаются от наших привычных учеников. Единственное, что у них нет опыта. Всем примерно одинаково на первых шагах трудно дается, потому что это довольно необычная манера движений, к которой нужно адаптироваться, к которой нужно приучить мышцы определенным образом", – добавляет он.

Как учили ножевому бою на львовских учениях: смотрите видео

"Люди с детства должны знать как помочь"

Также много желающих было на локации по медицинской помощи. Как рассказывали нам участники военной подготовки, эта тема довольно интересна и нужна. И такие локации, вне зависимости от угрозы, должны быть всегда.

По словам инструктора Юлии, сегодня в Украине 50% людей не знают, что делать, когда на улице потеряет сознание человек. А 50% боятся навредить

Поэтому такую ​​практику, это обучение нужно делать в обязательном порядке. Такого рода обучение должно быть и в школах, и в любых учебных заведениях. Люди уже с детства должны знать, как помочь даже близким людям.

– подчеркивает член общественной организации "МотоПомощь".

В то же время, она отметила: было бы хорошо, если бы выделяли больше времени на каждый конкретный сегмент. Юлия объясняет, что их организация проводит курсы и они занимают целый день.

"Это восьмичасовой курс. Тогда мы можем тщательно все рассказать, показать и научить", – добавляет активистка.

В общем от военной подготовки Юлия получила положительные эмоции. Ведь люди не только внимательно слушали теорию, но и задавали много вопросов.

"Настолько масштабно. Когда увидела эту первую колонну людей, которая шла. Это просто захватывало дыхание. Люди – заинтересованы, это очень классно, когда есть такая аудитория, когда человек хочет чему-то научиться, задает много интересных вопросов", – поделилась она.

Как правильно оказывать первую помощь? Что делать, когда человек не дышит, потерял сознание или у него кровотечение? Подробнее о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, читайте в нашем интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи САВ"

Участники военной подготовки очень внимательно слушали инструкторов по медпомощи / Фото Марии Масюк и Андрея Шляхтина, 24 канал

"Люди должны понимать, как действовать в критических ситуациях"

Не менее интересно было на локации по тактическим навыкам по стрельбе. Одним из инструкторов здесь был Алексей из Киева. Он отметил, что они, прежде всего, пытаются научить людей ориентироваться в очень критических ситуациях, чтобы люди понимали свои действия и не паниковали.

Эти навыки, которыми мы учим, делают более вероятным не травмироваться, не попасть в определенную критическую ситуацию, остаться живым и быть более эффективным в помощи другим.

– подчеркивает Алексей.



Алексей отмечает: здесь пытаются научить людей действовать в очень критических ситуациях / Фото Марии Масюк, 24 канал

По его словам, инструкторы не дают голой теории из учебника. В свою очередь, подкрепляют ее практикой, анализируют и дают исключительно практические советы.

"Это вещи, которые люди сами испытали в жизни – кто во время боевых действий, кто в других местах", – отметил он.

Инструктор подчеркнул, что сегодня есть такая ситуация, когда могут быть военные действия со стороны агрессора. Поэтому должны быть симметричные навыки – люди должны понимать, как поступать.

Актуально Облсовет выделил 5 миллионов на тероборону Львовщины: что планируют закупить

Тактические навыки по стрельбе на военной подготовке от Штаба обороны Львовщины / Фото Марии Масюк, 24 канал

Еще одна "взрывная" локация

Здесь главным был Ярослав Солодуха, командир медицинского корпуса. Правда, по хобби он – пиротехник-сапер.

"Мой стенд со взрывчаткой всех интересует. Есть и взрослые, и молодежь, и даже дети. Детей все интересует, они фотографируют разные механизмы, наши смоделированные инциденты", – рассказывает мужчина.

Инструктор отмечает, что услышанное на его локации может по-настоящему помочь в жизни. Ведь, если случится что-то подобное, у людей уже будет подозрение об опасности. Следовательно, эту вещь уже не следует двигать.

На стенде все смоделировано из реальных ситуаций. К примеру, недавно с машины сняли несколько гранат. Правда, одна сработала, а 3 других осталось висеть. Их на машину установили на весу,

– объясняет Ярослав.

Также он вспомнил один интересный случай, который произошел в прошлый раз.

"Тогда было немного интереснее, потому что пришла одна дама и говорит: дайте мне ту гранату домой – как придут оккупанты, покажите, что с ней сделать", – вспоминает инструктор.

Относительно вероятного обострения, по мнению Ярослава, украинцы всегда готовы к любым обострениям.

"Клич будет, когда по крайней мере один метр украинской территории захватит Россия. Тогда все активизируют и всей Украиной пойдут на врага. Тогда им будет конец – это точно, я это знаю и чувствую", – подытоживает мужчина.

Актуально Измены нет, – Галушкин об оружии для Сил теробороны

Опасность может быть скрыта во вполне привычных вещах / Фото Марии Масюк, 24 канал

Что говорят люди о военной подготовке и каковы их впечатления

Константин и Ольга

По словам молодых людей, узнали они о военной подготовке от друзей. И это была общая инициатива – сразу вызвались. Решили прийти, потому что им интересно – "без разных мнений на будущее, просто интересно, особенно медицинская помощь". Кроме того, пообещали приходить почаще.

"Все было достаточно информативно. Инструкторы – супер. Лишь жаль, что времени мало, но сами понимаем, что время – ограничено", – отметил Константин.

Мужчина добавляет, что такая военная подготовка нужна. Об этом свидетельствует даже количество пришедших послушать – было очень много людей.

Надеемся все будет хорошо, надеемся, это только политические игры без умышленных действий. Есть злые мысли, но стараемся их отгонять,

– подчеркнули молодые люди.



Константину и Ольге очень понравилось мероприятие / Фото Марии Масюк, 24 канал

Ольга Величко с 8-летним сыном Матвеем

Женщина рассказала, что записал их на военную подготовку старший 20-летний сын. А пришли почти всей семьей – с младшим сыном и мужем. Правда, старший прийти не смог, но был в прошлый раз.

Было бы интересно, если бы для детей что-нибудь интересное сделали. Он немного скучает со мной. Скучает, но есть интересные вещи. В частности, взрывчатка, как себя защитить, как вести себя детям. Мне кажется, это очень нужно. Для взрослых нужно и еще сделать такое, чтобы детей не испугать, но чтобы они взяли интересную информацию,

– заметила Ольга.

В частности, она отметила стенд со взрывчаткой, и там боеприпас был замаскирован под пачку сока. По ее словам, собственно о таком и следует говорить детям. Поскольку даже, казалось бы с первого взгляда, обычные вещи могут создавать опасность.



Ольга Величко как мама хотела бы, чтобы на таких мероприятиях было больше информации для детей / Фото Марии Масюк, 24 канал

По убеждению Ольги, выделить время на выходных на такие мероприятия – очень информативно и нужно. Для нее также было интересно, как оказывать первую медицинскую помощь. Поскольку прежде всего я хотела узнать, как в случае опасности помочь своим родным и своей семье.

Советуем ознакомиться Что делать, если "кроет" на фоне угрозы войны: важное интервью с психотерапевтом

Ольга Лисова

Узнала о мероприятии в соцсети. А решила прийти, потому что сейчас идет угроза вторжения и это коснется не только востока, но и всей Украины.

"Хочу получить определенные навыки, как защитить себя, как защитить свою семью, что делать во время интенсивных боевых действий", – отметила Ольга.

По ее словам, такие мероприятия – очень нужны и она будет пытаться посещать как можно больше таких боевых подготовок, "чтобы были знания, как защищать свой дом, свою страну".

"Пытаюсь часто посещать такие мероприятия. Когда-то мне было просто интересно, а сейчас я понимаю, что это нужно", – добавляет она.

Заинтересовала Ольгу первая медицинская помощь. Это для нее – самое важное, потому что нужно знать, как оказывать помощь себе, если будут какие-либо ранения или боевые действия. И, конечно, помочь ближнему – по крайней мере, суметь остановить кровь.

Интересным было также обращение с оружием и упражнения с ножами.

Я – сама психолог по образованию. Поэтому я не паникую, но реально воспринимаю ситуацию: мы знаем, с кем имеем дело. Путин, Кремль, Россия – это не адекватные личности. Говорю как специалист, поэтому от них можно ожидать всего,

– подчеркнула Ольга.

В то же время добавила, что чаще всего нападение бывает внезапным: так было на Донбассе и в Крыму. А такое, когда идут разговоры, что вот-вот нападет, почти не случается.

"Я думаю, что и здесь будет внезапно. Не думаю, что это будет завтра, послезавтра или в ближайшие дни. Но я не исключаю, что такое может быть, потому что имеем дело с неадекватными лицами", – предположила женщина.

Репортаж24 – новая рубрика на сайте 24 канала. Еженедельно мы будем рассказывать о важных социальных темах из разных уголков Украины.

Паниковать не стоит: рецепт спокойствия от участницы Ольги



Ольга Лисова советует не паниковать, но для этого нужны базовые знания / Фото Марии Масюк, 24 канал

Правда, как посоветовала Ольга, сегодня паниковать не нужно, потому что когда человек – в панике, у него в голове возникает хаос и он не может адекватно что-либо делать. От этого страдает ее ближайшее окружение.

"Для того, чтобы не паниковать, следует ходить на такие выучки. Это однозначно, потому что, когда у тебя есть какие-то знания, оно тебя уже успокаивает и ты знаешь, как вести себя в той или иной ситуации. Также следует поменьше читать разных новостей, поэтому что многие ресурсы дают непроверенную информацию», – отметила она.

Также Ольга подчеркнула, что не нужно быть постоянно в напряжении. Следует знать и места, где размещаются бомбоубежища.

"Для того чтобы не паниковать, мы должны иметь базовые знания, как вести себя в опасной ситуации", – подытожила участница военной подготовки.