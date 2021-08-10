Инцидент произошел на улице Владимира Великого. Нападавшего задержали патрульные.

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На остановке на 23-летнюю девушку напал мужчина

На улице Владимира Великого 9 августа на автобусной остановке на 23-летнюю девушку напал мужчина. Он приставал к пострадавшей и домогался на глазах у прохожих.

Девушка рассказала, что неприятный инцидент случился утром. Мужчина напал на нее по дороге на работу. Пострадавшая отметила, что нападавший касался ее ниже пояса. На остановке в тот момент было много людей, однако они никак не реагировали на крики девушки.

Тогда пострадавшая вызвала полицию. Услышав это, нападавший пытался убежать. Девушка позвонила своему парню и вместе с ним пыталась это предотвратить. Пара следовала за мужчиной в течение 20 минут.

Это была моя просьба не разбираться силой, а сделать все законно. При этом всем эта персона начала кричать "коснешься меня, умрешь" и рыться в рюкзаке,

– рассказала пострадавшая.



Мужчина напал на девушку на остановке / Фото ТСН

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Напавшего задержали патрульные

Впоследствии нападавший сел в автобус, чтобы уехать. Однако водитель не тронулся. В тот момент на место уже приехали патрульные и задержали мужчину. По словам девушки, в участке напавший заявил, что его "попутало".

"Его отмазка: "Меня попутало, и я захотел в тот момент это сделать", – отметила пострадавшая.

Девушка написала на мужчину заявление. Она добавила, что после этого случая находится в подавленном состоянии. Пострадавшая планирует обратиться за помощью к психологу.

В патрульной полиции Львовщины подтвердили информацию об этом инциденте. Правоохранители объяснили, что патрульные сразу выехали на место вызова. Однако из-за того, что мужчина пытался убежать, они не сразу нашли его и заявительницу.

"Патрульные остановились перед маршруткой на улице Выговского, в которую этот мужчина пытался сесть. Его задержали", – рассказали в полиции.

Нападавшим оказался 48-летний мужчина. Его вместе с пострадавшей отвезли в участок в разных автомобилях. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.