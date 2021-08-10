Перехожі не реагували: у Львові на зупинці чоловік напав на 23-річну дівчину

Інцидент трапився на вулиці Володимира Великого. Нападника затримали патрульні.

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На зупинці на 23-річну дівчину напав чоловік

На вулиці Володимира Великого 9 серпня на автобусній зупинці на 23-річну дівчину напав чоловік. Він чіплявся до постраждалої та домагався на очах у перехожих.

Дівчина розповіла, що неприємний інцидент трапився вранці. Чоловік напав на неї дорогою на роботу. Постраждала зазначила, що нападник торкався її нижче пояса. На зупинці у той момент було багато людей, проте вони ніяк не реагували на крики дівчини.

Тоді постраждала викликала поліцію. Почувши це, нападник намагався втекти. Дівчина зателефонувала своєму хлопцеві й разом з ним намагалась цьому запобігти. Пара йшла за чоловіком протягом 20 хвилин.

Це було моє прохання не розбиратися силою, а зробити все законно. При цьому всьому ця особа почала кричати "торкнешся мене – помреш" і нишпорити в рюкзаку,

– розповіла постраждала.



Чоловік напав на дівчину на зупинці / Фото ТСН

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Нападника затримали патрульні

Згодом нападник сів в автобус, щоб поїхати геть. Однак водій не рушив. У той момент на місце вже приїхали патрульні й затримали чоловіка. За словами дівчини, у відділку нападник заявив, що його "поплутало".

"Його відмазка: "Мене попутало і я захотів в той момент це зробити", – зазначила постраждала.

Дівчина написала на чоловіка заяву. Вона додала, що після цього випадку перебуває у пригніченому стані. Постраждала планує звернутись за допомогою до психолога.

У патрульній поліції Львівщини підтвердили інформацію про цей інцидент. Правоохоронці пояснили, що патрульні одразу виїхали на місце виклику. Однак через те, що чоловік намагався втекти, вони не одразу знайшли його та заявницю.

"Патрульні зупинились перед маршруткою на вулиці Виговського, у яку цей чоловік намагався сісти. Його затримали", – розповіли у поліції.

Нападником виявився 48-річний чоловік. Його разом із постраждалою відвезли у відділок у різних автомобілях. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.