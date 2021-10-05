Протестировали учителей и старшеклассников: во львовской школе проводили неожиданный эксперимент

Во Львове провели тест без предупреждения. Медики приехали в одну из школ и протестировали всех преподавателей, а также 2 класса старшеклассников.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый. "К моему большому удивлению, мы не обнаружили ни одного больного COVID-19", – заверил мэр.

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По словам Садового, люди поймут, что если имеют какие-либо симптомы COVID-19, то на работу идти не стоит. Это видно и в других учреждениях. Украинцы научились не проявлять героизм, а оставаться дома, если имеют плохое самочувствие или температуру.

Во Львове протестовали учителей одной из школ

Тестовый скрининг на коронавирус провели 14 сентября 2021 в школе №99. Тесты на COVID-19 сдали все вакцинированные работники этого образовательного учреждения, а также 2 класса десятиклассников. Все результаты тестирования оказались отрицательными.

Также 14 сентября во Львове без предупреждений проводили тестирование воспитателей в детском саду №133. Никакого положительного результата тесты не показали.

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