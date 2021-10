Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк заявил, что на этой неделе ни одну страну не изымут из списка безопасных третьих стран. Украинцы смогут свободно путешествовать в страны ЕС.

Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели,

– отметил Йозвяк.

Заявление главы МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство ведет работу, чтобы удержать Украину в "зеленом" списке.

В то же время если эпидемиологическая ситуация еще ухудшится, это может измениться.

Кулеба также призвал украинцев вакцинироваться.

Он подчеркнул, что прививка даст возможность украинцам свободно путешествовать.

Пик эпидемии COVID-19 в Украине еще впереди

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не приблизилась к пику пандемии.

Уже на конец месяца инфицированные COVID-19 могут занять 50 – 55 тысяч коек в больницах.

Сообщение Йозвяка:

it looks like there will be no country removed from the EU's recommended safe third country #Covid_19 travel list this week. That means that #Ukraine "survives" for now and will remain listed least for another two weeks