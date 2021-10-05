Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк заявил, что на этой неделе ни одну страну не изымут из списка безопасных третьих стран. Украинцы смогут свободно путешествовать в страны ЕС.
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Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели,
– отметил Йозвяк.
Заявление главы МИД
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство ведет работу, чтобы удержать Украину в "зеленом" списке.
- В то же время если эпидемиологическая ситуация еще ухудшится, это может измениться.
- Кулеба также призвал украинцев вакцинироваться.
- Он подчеркнул, что прививка даст возможность украинцам свободно путешествовать.
Пик эпидемии COVID-19 в Украине еще впереди
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не приблизилась к пику пандемии.
- Уже на конец месяца инфицированные COVID-19 могут занять 50 – 55 тысяч коек в больницах.
Сообщение Йозвяка:
it looks like there will be no country removed from the EU's recommended safe third country #Covid_19 travel list this week. That means that #Ukraine "survives" for now and will remain listed least for another two weeks