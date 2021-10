Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк заявив, що цього тижня жодну країну не вилучать зі списку безпечних третіх країн. Українці зможуть вільно подорожувати до країн ЄС.

Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні,

– наголосив Йозвяк.

Заява глави МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відомство веде роботу, аби втримати Україну у "зеленому" списку.

Водночас якщо епідеміологічна ситуація ще погіршиться, це може змінитися.

Кулеба також закликав українців вакцинуватися.

Він наголосив, що щеплення дасть можливість українцям вільно подорожувати.

Пік епідемії COVID-19 в Україні ще попереду

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна наразі не наблизилась до піку пандемії.

Вже на кінець місяця інфіковані COVID-19 можуть зайняти 50 – 55 тисяч ліжок у лікарнях.

Допис Йозвяка:

it looks like there will be no country removed from the EU's recommended safe third country #Covid_19 travel list this week. that means that #Ukraine "survives" for now and will remain listed least for another two weeks