Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк заявив, що цього тижня жодну країну не вилучать зі списку безпечних третіх країн. Українці зможуть вільно подорожувати до країн ЄС.
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Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні,
– наголосив Йозвяк.
Заява глави МЗС
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відомство веде роботу, аби втримати Україну у "зеленому" списку.
- Водночас якщо епідеміологічна ситуація ще погіршиться, це може змінитися.
- Кулеба також закликав українців вакцинуватися.
- Він наголосив, що щеплення дасть можливість українцям вільно подорожувати.
Пік епідемії COVID-19 в Україні ще попереду
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна наразі не наблизилась до піку пандемії.
- Вже на кінець місяця інфіковані COVID-19 можуть зайняти 50 – 55 тисяч ліжок у лікарнях.
Допис Йозвяка:
it looks like there will be no country removed from the EU's recommended safe third country #Covid_19 travel list this week. that means that #Ukraine "survives" for now and will remain listed least for another two weeks