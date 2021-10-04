Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю пояснив, що Україну виключать зі списку країн "зеленої зони" за умови суттєвого збільшення цифр захворюваності.

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Водночас Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб "втримати Україну в списку"

Але якщо будуть об'єктивні обставини суттєвого збільшення цифр захворюваності, ми не зможемо це зробити. Водночас ми дуже багато досягли в питанні визнання наших сертифікатів про вакцинацію. Тож я закликаю всіх вакцинуватися,

– наголосив він.

Кулеба підкреслив, що вакцина – це не лише ваше здоров'я та життя, це також ваша можливість вільно подорожувати навіть в умовах пандемії. Міністр закордонних справ додав, що наразі правила такі: хочеш подорожувати – вакцинуйся.

Зверніть увагу! Нещодавно Рада ЄС виключила Молдову та Боснію і Герцеговину із "зеленого списку" країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати ЄС.

Варто зауважити, що 15 липня Рада ЄС внесла Україну до переліку країн, громадянам яких рекомендовано поступово відкрити в'їзд до країн ЄС. Рішення має рекомендаційний характер і кожна країна ЄС може прислухатися до рекомендацій, а може й залишити чинні обмеження.

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