Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю пояснив, що Україну виключать зі списку країн "зеленої зони" за умови суттєвого збільшення цифр захворюваності.
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Водночас Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб "втримати Україну в списку"
Але якщо будуть об'єктивні обставини суттєвого збільшення цифр захворюваності, ми не зможемо це зробити. Водночас ми дуже багато досягли в питанні визнання наших сертифікатів про вакцинацію. Тож я закликаю всіх вакцинуватися,
– наголосив він.
Кулеба підкреслив, що вакцина – це не лише ваше здоров'я та життя, це також ваша можливість вільно подорожувати навіть в умовах пандемії. Міністр закордонних справ додав, що наразі правила такі: хочеш подорожувати – вакцинуйся.
Варто зауважити, що 15 липня Рада ЄС внесла Україну до переліку країн, громадянам яких рекомендовано поступово відкрити в'їзд до країн ЄС. Рішення має рекомендаційний характер і кожна країна ЄС може прислухатися до рекомендацій, а може й залишити чинні обмеження.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні
- 23 вересня усі області України перейшли у жовту зону карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Натомість станом на 4 жовтня вже 7 областей відповідають показникам помаранчевої зони. У них перевищені показники госпіталізації.
- Впродовж доби в Україні на коронавірус захворіли 4 821 людина. До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів. Водночас видужали – 1 116 осіб.