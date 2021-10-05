Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый. "К моему большому удивлению, мы не обнаружили ни одного больного COVID-19", – заверил мэр.
К теме ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на 2 недели
По словам Садового, люди поймут, что если имеют какие-либо симптомы COVID-19, то на работу идти не стоит. Это видно и в других учреждениях. Украинцы научились не проявлять героизм, а оставаться дома, если имеют плохое самочувствие или температуру.
Во Львове протестовали учителей одной из школ
Тестовый скрининг на коронавирус провели 14 сентября 2021 в школе №99. Тесты на COVID-19 сдали все вакцинированные работники этого образовательного учреждения, а также 2 класса десятиклассников. Все результаты тестирования оказались отрицательными.
Также 14 сентября во Львове без предупреждений проводили тестирование воспитателей в детском саду №133. Никакого положительного результата тесты не показали.
Андрей Садовый прокомментировал ситуацию с коронавируса во Львове: смотрите видео
Коронавирус во Львове: главное
- У приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова образовалась очередь из скорых, которые привезли пациентов.
- За 4 октября коронавирус подтвердили у 284 львовян.
- В течение суток госпитализировали 81 человека, однако ни одного пациента не выписали.
- Всего за время пандемии во Львове коронавирус подтвердили у более 73,56 тысячи человек. Более 66,37 тысячи пациентов выздоровели, а 1959 – умерли.