Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. "На моє велике здивування, ми не виявили жодного хворого на COVID-19", – запевнив мер.

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За словами Садового, люди зрозуміють, що якщо мають будь-які симптоми COVID-19, то на роботу йти не варто. Це саме видно й інших установах. Українці навчились не проявляти героїзм, а залишатись вдома, якщо мають погане самопочуття або температуру.

У Львові протестували вчителів однієї з шкіл

Тестовий скринінг на коронавірус провели 14 вересня 2021 року у школі №99. Тести на COVID-19 здали усі невакциновані працівники цього освітнього закладу, а також 2 класи десятикласників. Усі результати тестування виявились негативними.

Також 14 вересня у Львові без жодних попереджень проводили тестування вихователів у дитячому садочку №133. Жодного позитивного результату тести не показали.

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