Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. "На моє велике здивування, ми не виявили жодного хворого на COVID-19", – запевнив мер.
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За словами Садового, люди зрозуміють, що якщо мають будь-які симптоми COVID-19, то на роботу йти не варто. Це саме видно й інших установах. Українці навчились не проявляти героїзм, а залишатись вдома, якщо мають погане самопочуття або температуру.
У Львові протестували вчителів однієї з шкіл
Тестовий скринінг на коронавірус провели 14 вересня 2021 року у школі №99. Тести на COVID-19 здали усі невакциновані працівники цього освітнього закладу, а також 2 класи десятикласників. Усі результати тестування виявились негативними.
Також 14 вересня у Львові без жодних попереджень проводили тестування вихователів у дитячому садочку №133. Жодного позитивного результату тести не показали.
Андрій Садовий прокоментував ситуацію із коронавірусом у Львові: дивіться відео
Коронавірус у Львові: головне
- Біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова утворилась черга з швидких, які привезли пацієнтів.
- За 4 жовтня коронавірус підтвердили у 284 львів'ян.
- Протягом доби госпіталізували 81 людину, однак жодного пацієнта не виписали.
- Загалом за час пандемії у Львові коронавірус підтвердили у понад 73,56 тисячі людей. Більше ніж 66,37 тисячі пацієнтів одужали, а 1959 – померли.