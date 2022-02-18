Это наш долг, – Садовый говорит, что на Западе Украины готовы принять миллионы беженцев

В случае полномасштабного наступления российских оккупационных войск на Украину множество мирных жителей могут отправиться на запад. "Столицей" этого переселения может стать Львов.

По словам мэра Андрея Садового, по состоянию на 18 февраля во Львове есть много людей, однако какого-то массового переселения нет. Ситуация в городе вполне обычная – туристы приезжают и уезжают.

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Глава Львова говорит, что общался с владельцами хостелов и отелей, но не видит каких-то аномальных явлений.

Большой ресурс для поселения

Отвечая на вопрос журналиста BBC о вероятности принятия беженцев Львовом, Садовый отметил, что постоянно координируется с городскими главами области и вообще Западной Украины.

Во Львове создали комиссию, которая работает над вопросом возможного прибытия в город переселенцев.

К примеру, мы имеем во Львове ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс для поселения во Львове является большим. Если говорить о Западной Украине, то мы можем принять миллионы людей. Понимаем, что это наша обязанность, и мы над этим сегодня работаем,

– подчеркнул Садовый.

Кроме того, мэр отметил, что вскоре проведет встречу со своими коллегами с Запада Украины. На ней Садовый заслушает, какой максимум и минимум людей будут готовы принять в том или ином населенном пункте.

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