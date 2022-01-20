Серия "минирований" во Львове продолжается: взрывчатку ищут на рынке "Шувар"
Источник:24 канал
Информация о заминировании оптового рынка "Шувар" поступила 20 января примерно в 18:00. Это подтвердили в полиции.
Торговый комплекс располагается на проспекте Червоной Калины, 36. Из него были эвакуированы все посетители и работники.
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Как действуют правоохранители
Представитель пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила эту информацию в комментарии для Tvoemisto.tv. Сейчас на месте работают правоохранители, кинологи и взрывотехники. Также пытаются установить личность того, кто сообщил о заминировании.
Во Львове сообщили о заминировании нескольких ТРЦ
Львовские правоохранители 20 января получили информацию от анонима о заминировании Forum Lviv. Из помещения ТРЦ были эвакуированы персонал и посетители. Правоохранители и взрывотехники проводят обыски в помещении.
Телеграм-канал "Типовий Львів" сообщил, что также поступило сообщение о заминировании супермаркета "Ашан" на проспекте Чорновола. На месте также работают правоохранители и взрывотехники.
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Фейковые заминирования в Украине
- В Днепре и Кривом Роге 20 января псевдоминеры сообщили о взрывчатке в школах. Аноним потребовал "выкуп" в размере 250 тысяч гривен. Он заявил, что является российским террористом.
- О заминировании всех школ Харькова Служба безопасности Украины получила уведомление 20 января. Из учебных заведений эвакуировали всех детей.
- Во Львове правоохранители 19 января получили уведомление о заминировании школы в 22:32. В помещении провели обыски, но взрывчатки не нашли.