Снесло полмашины: возле Дрогобыча пьяный водитель Mercedes влетел в столб
Источник:полиция Львовской области
На Львовщине 16 января пьяный водитель Mercedes-Benz влетел в электроопору. В результате аварии его 16-летний пассажир попал в больницу.
На помощь пострадавшему приехали сотрудники ГСЧС. Они вытащили парня из искореженного салона.
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Водитель влетел в столб
ДТП случилось примерно в 9:45 в селе Подбуж на улице Грушевского. Правоохранители предварительно установили, что водитель Mercedes-Benz, 35-летний местный житель, въехал в электроопору. По информации ГСЧС Львовской области, мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП травмировался 16-летний пассажир автомобиля. Чтобы вытащить пострадавшего из искореженного салона, привлекли спасателей. Они с помощью гидравлического инструмента высвободили парня и передали его медикам скорой.
Несовершеннолетнего госпитализировали в нейрохирургическое отделение Дрогобычской центральной городской больницы. Травмы пациента – средней степени тяжести.
Чтобы предотвратить возгорание, спасатели отключили аккумуляторную батарею в автомобиле. К ликвидации последствий ДТП привлекли 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники.
Смотрите фото с места аварии / Фото полиции и ГСЧС Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Полицейские установили, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения". Если вину водителя докажут в суде, ему может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.