На помощь пострадавшему приехали сотрудники ГСЧС. Они вытащили парня из искореженного салона.

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Водитель влетел в столб

ДТП случилось примерно в 9:45 в селе Подбуж на улице Грушевского. Правоохранители предварительно установили, что водитель Mercedes-Benz, 35-летний местный житель, въехал в электроопору. По информации ГСЧС Львовской области, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП травмировался 16-летний пассажир автомобиля. Чтобы вытащить пострадавшего из искореженного салона, привлекли спасателей. Они с помощью гидравлического инструмента высвободили парня и передали его медикам скорой.

Несовершеннолетнего госпитализировали в нейрохирургическое отделение Дрогобычской центральной городской больницы. Травмы пациента – средней степени тяжести.

Чтобы предотвратить возгорание, спасатели отключили аккумуляторную батарею в автомобиле. К ликвидации последствий ДТП привлекли 10 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции и ГСЧС Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Полицейские установили, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения". Если вину водителя докажут в суде, ему может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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