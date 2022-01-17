На допомогу постраждалому приїхали співробітники ДСНС. Вони витягли хлопця з понівеченого салону.

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Водій влетів у стовп

ДТП трапилася приблизно о 9:45 у селі Підбуж на вулиці Грушевського. Правоохоронці попередньо встановили, що водій Mercedes-Benz, 35-річний місцевий житель, в'їхав у електроопору. За інформацією ДСНС Львівщини, чоловік не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП травмувався 16-річний пасажир автомобіля. Щоб витягнути постраждалого із понівеченого салону, залучили рятувальників. Вони за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили хлопця та передали його медикам швидкої.

Неповнолітнього госпіталізували у нейрохірургічне відділення Дрогобицької центральної міської лікарні. Травми пацієнта – середнього ступеня важкості.

Щоб запобігти займанню, рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі. До ліквідації наслідків ДТП залучили 10 співробітників ДСНС та 2 одиниці спецтехніки.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції та ДСНС Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Поліцейські встановили, що водій кермував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння". Якщо провину водія доведуть у суді, йому може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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