В состоянии комы: на Львовщине просят помочь 10-летней пострадавшей в жутком ДТП

В городе Рудки, что на Львовщине, 3 сентября произошло смертельное ДТП. Грузовик на бешеной скорости протаранил магазин и убил 2 пешеходов. Водитель погиб. 10-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Неравнодушные просят помочь семье.

Девочка - дочь погибшего мужчины. Ирина Козориз на своей странице опубликовала обращение от директора Хлопчицкой школы. Там учится 10-летняя Татьянка, которой нужна помощь.

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Ребенок в состоянии комы

5-классницу госпитализировали в одну из львовских больниц.

Девочка в тяжелом состоянии, сейчас в коме. Ногу врачи вынуждены были ампутировать. Рука сломана, но сложена,

– отметили в заметке.

Сейчас с ребенком в больнице находится старшая сестра и двоюродный брат, ведь мама только возвращается из Италии.

У семьи есть еще одна дочь, но она прикована к постели из-за диагноза ДЦП. Несмотря на все сложности, неравнодушные просят помочь финансово. Также призывают к общей молитве.

Как можно помочь

Деньги можно перечислить на карточку двоюродного брата девочки, который сейчас находится рядом с ней.

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24 канал выражает искренние соболезнования родным погибших в жуткой трагедии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим девушкам.

К слову, пострадала в ДТП еще 16-летняя девушка. Она также находится в одной из больниц Львова, однако о ее состоянии пока ничего неизвестно.

ДТП в Рудках: главное

Грузовик на скорости влетел в здание 3 сентября примерно в 16:20.

Машина снесла электроопору и сбила 3 человек, которые находились на тротуаре. Из них 47-летние мужчина и женщина погибли сразу. Удалось спасти двух девушек – им 16 и 10 лет.

Очевидцы отмечали, что водитель начал сигналить людям еще на въезде в город, чтобы те остерегались. Вероятно, у грузовика отказали тормоза.

В сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП.

Часть трассы Львов – Самбор временно заблокировали, ведь грузовик по состоянию на 4 сентября до сих пор не забрали.

Текст публикации Ирины Козориз:

Добрый день. Это обращение от директора села Хлопчицы! Коллеги, простите, что в субботний день беспокою. Наше село Хлопчицы в скорби и тревоге. 03 сентября в аварии, случившейся в городе Рудки, погиб наш односельчанин Качмар Владимир. Его дочь Таня, ученица 5 класса Хлопчицкой школы, находится в больнице города Львов. Девочка в тяжелом состоянии, сейчас в состоянии комы. Ногу врачи вынуждены были ампутировать. Рука сломана, но сложена. С девочкой в больнице старшая сестренка и двоюродный брат. Мама возвращается из Италии. В их семье есть еще одна дочь, девочка с рождения прикована к постели, с ДЦП.

Будьте добры, посодействуйте в помощи.

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