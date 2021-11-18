Стахив вел переговоры со сторонниками Шария, – депутат Львовского горсовета

Львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву избрали меру пресечения за призывы к свержению конституционного строя в Украине и связи с Россией. Сотрудники СБУ нашли переписку Стахива, где он общался с россиянами.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Шолтис. По его словам, Стахив во время переговоров в частности обсуждал, какое оружие использовать на акциях.

К теме "Защитникам прав" желаю честного суда – Садовый о пророссийской поддержке Стахива

"Переговоры велись с пророссийскими деятелями. С теми, кто является сторонниками Анатолия Шария, активистами церкви Московского патриархата и другими российскими элементами на территории Украины", – подчеркнул Шолтис.

Шолтис: Больше информации будет со временем

Депутат отметил, что СБУ опиралась на переписку и личные коммуникации между Стахивым и пророссийскими деятелями. Однако правоохранители пока есть следственная тайна не могут опубликовать всю информацию. "С целью дальнейшего обнаружения преступных элементов и всей сети", – объяснил Шолтис.

Часть из тех вещей, которые опубликовали в Украине – это, кажется, еще не все, что они могли бы представить. Большинство информации будет презентовано уже впоследствии,

– сказал депутат.

Шолтис также считает, что выдумки Стахива о связи в США вполне возможны. Речь идет о якобы общении с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из американских лидеров антивакцинаторов.

Игорь Шолтис о связи Стахива с россиянами: смотрите видео

"Вполне возможно, они поддерживают связь на основе взглядов относительно эпидемии COVID-19 и вакцинации мира", – отметил депутат.

Подозрение Стахива: главное