Страшно, что только смерть может привести к уважению закона – Садовый о гибели монахини в ДТП

В центре Львова 20 ноября водитель пригородной маршрутки №138 сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. Одна из женщин погибла, а другая – попала в больницу. Мэр города Андрей Садовый прокомментировал жуткую аварию.

Суд уже избрал виновнику ДТП меру пресечения. Он 60 суток будет находиться в СИЗО без права внесения залога.

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Садовый прокомментировал работу пригородных маршруток во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовый во время заседания сессии Львовского горсовета прокомментировал незаконное курсирование пригородных маршруток по городу.

Как вы знаете, сегодня (25 ноября – 24 канал) в катедре – прощание с сестрой Ольгой, которая трагически погибла в минувшую субботу, потому что пригородный маршрут на пешеходном переходе каким-то образом задел ее и протянул очень большую дистанцию. Это недопустимо. Я не могу этого представить,

– заметил мэр.

Он отметил, что город множество раз обращался к руководству области, чтобы прекратить курсирование пригородных маршруток по Львову без согласования ЛГС.

"Вроде уже сейчас услышали, соответствующие решения должны быть приняты. Но страшно, что только смерть человека может привести к уважению к закону и общины Львова", – подытожил городской голова.

Коротко о ДТП с пригородной маршруткой в центре Львова

В центре Львова, на проспекте Свободы, в 6:00 водитель пригородной маршрутки №138 сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. В тот момент они спешили на утреннюю мессу, а автобус поворачивал с улицы Дорошенко. Пострадавшие переходили дорогу на "зеленый" свет.

На видео момента жуткой аварии видно, что мужчина на несколько секунд остановился, а потом уехал прочь.

К сожалению, монахиня Ольга Дуплеца погибла. Маршрутка протянула ее тело еще 5 километров – до конечной остановки на улице Вашингтона.

Другая монахиня выжила, однако получила ряд травм. У нее диагностировали вывих плеча и ушиб головного мозга.

По словам водителя, он не понял, что сбил монахинь. Мужчина думал, что под кузовом был "какой-то мешок", а не тело погибшей.

Во время судебного заседания он полностью признал свою вину. Суд избрал водителю меру пресечения – 60 суток под стражей без возможности внесения залога.

Маршрутка, которая сбила монахинь в центре Львова, курсирует по заказу ЛОГА. Договор с ЧП "Лион-Транс" заканчивается в этом году.