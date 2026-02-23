Почерк очень знакомый: как могли спланировать теракт во Львове и почему именно сейчас

В ночь на 22 февраля в центре Львова произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская и многие люди получили ранения. Известно о двух взрывах, второй из которых прогремел после того, как на место происшествия прибыло полицейское подкрепление.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что следствие имеет все основания считать, что заказчиком теракта являются спецслужбы России. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали детали преступления и раскрыли, как все могло быть спланировано.

Чем особенный почерк теракта во Львове?

У военного обозревателя из Израиля Давида Шарпа сразу же возникла мысль, что теракт во Львове – российская операция по организации саботажа в украинском тылу. Целью ее было посеять страх среди населения, нанести удар по силам правопорядка и вообще по всем, кто поспешит на помощь первым пострадавшим.

Почерк действительно очень знакомый с точки зрения ближневосточных террористических организаций,

– отметил Шарп.

По его словам, свое время такой подход неоднократно был применен против Израиля. Поэтому силы правопорядка, а также те, кто приходит на помощь, учитывают такую возможность, действуя гораздо осторожнее и принимая те или иные меры безопасности.

Он предполагает, что украинские полицейские не привыкли к таким обстоятельствам, поэтому, вероятно, второй взрыв имел соответствующие последствия.

Заметим, что днем 23 февраля во Львове попрощались с полицейской Викторией Шпилькой, которая одной из первых прибыла на место теракта. 23-летняя полицейская, как вспоминают ее коллеги, была жизнерадостным человеком, ценила родных и друзей. Также она была очень ответственной во время службы, ведь это было ее призванием.

Что касается исполнительницы преступления, то, как отметил Шарп, ей удалось сделать мощное устройство. Очевидно, женщину проинструктировали, как и где разместить, чтобы был эффект второго удара по тем, кто придет на помощь.

По его мнению, второе взрывное устройство могло быть запрограммировано на подрыв через некоторое время или оно могло быть активировано с помощью телефона. Это то, чего стоит остерегаться. Ведь российские спецслужбы не гнушаются подобными методами.

Как могли устроить ловушку для полиции?

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заметил важную деталь относительно совершения этого теракта. В частности, первый экипаж полиции прибыл к месту, которое было указано в обращении о возможном проникновении в магазин, после чего прогремел взрыв. Когда же приехало подкрепление – произошел повторный взрыв.

Однако был ли реально факт проникновения в магазин? Я предполагаю, что это была ловушка и не было никакого ограбления. Похожие случаи уже были в Киеве ранее,

– заявил Ступак.

В то же время он добавил, что второй экипаж полиции приехал через 15 минут после того, как раздался первый взрыв. Очевидно, россияне стремились убить как можно больше правоохранителей. Такая тактика уже давно используется в Мексике и на Ближнем Востоке.

Как могли сделать и активировать взрывчатку во Львове?

Иван Ступак отметил, что взрывное устройство не могло быть армейским – иначе были бы серьезно разрушены здания, расположенные рядом с местом взрыва. Поэтому можно сделать вывод, что взрывчатка была сделана самостоятельно из купленных в строительных гипермаркетах предметов. И такое большое количество раненых из-за того, что во взрывном устройстве были гайки.

Иван Ступак рассказал, что в целом есть 3 варианта, как можно было активировать взрывчатку:

на взрывчатке был заложен таймер, когда должен был произойти второй взрыв;

повторный подрыв был осуществлен дистанционно в момент, когда на месте стало больше правоохранителей,

россияне следили через взломанные камеры и активировали взрывчатку в режиме онлайн.

Экс-сотрудник СБУ также обратил внимание на большое количество блистеров вблизи места взрыва. На имеющихся фото и видео заметно, что они в целом чистые. Поэтому он не исключает, что их могли использовать для маскировки.

Он призвал украинцев быть очень осмотрительными и в случае обнаружения каких-то подозрительных предметов сразу вызвать полицию. Если ничего опасного не будет найдено, правоохранители не будут выдвигать обвинения за ложный вызов.

Важно! Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует новые теракты в глубоком тылу. Такие данные имеет украинская разведка. Российские спецслужбы часто используют социальные сети для вербовки людей. Именно так было и с исполнительницей теракта во Львове.

Почему теракт во Львове устроили именно сейчас?

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил, что Россия на системном уровне пытается организовывать диверсионные и террористические акты. Дело в том, что Кремль не получает желаемого на фронте, зато сейчас происходят наступательные операции Сил обороны. Также украинские военные бьют по важным для вражеской армии объектам в России. А дроны устраивают беспокойные ночи в Москве.

Война пришла к Путину. Это, по сути, такой эффект бумеранга происходит,

– сказал Чаленко.

По его словам, организуя этот теракт, россияне пытались показать, что полиция якобы не может защитить, а также попытаться посеять раздор между обществом и правоохранителями. Ведь не просто так были запущены тысячи ботов в соцсетях, которые пытались навязать нарратив, что полицейских не жалко.

Как предотвратить новые теракты?

Игорь Чаленко отметил, что для устройства теракта во Львове выбрали человека, который имеет серьезные финансовые проблемы. Это якобы подтолкнуло подозреваемую к совершению этого преступления.

Таких слабых элементов можно найти. Их находят как внутри Украины, так и за пределами,

– отметил политолог.

Он добавил, что учитывая это, украинцы должны быть внимательными, оглядываться вокруг. В случае каких-то подозрительных действий – обращаться в полицию. А правоохранительные органы должны серьезно реагировать на ситуацию, потому что риск диверсий и террористических актов в Украине сейчас значительно возрастет. И мы должны быть к этому готовы.

