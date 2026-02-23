Из-за этого мы с ней поссорились, – мама подозреваемой в теракте во Львове сделала заявление

Мать Ирины Саветиной, Галина Саветина, подтвердила, что именно ее дочь могла организовать взрыв во Львове 22 февраля. Женщина также рассказала, когда в последний раз виделась и переписывалась с Ириной.

Об этом Галина Саветина рассказала журналистам NTA.

Как мама Ирины Саветиной отреагировала на возможную причастность дочери к теракту?

Галина Андреевна отметила, что информацию о возможной причастности Ирины к теракту она узнала от соседки, которая наткнулась в интернете на фотографию ее дочери и показала ей. Последний раз женщины общались 22 февраля.

Она (Ирина Саветина – 24 Канал) прислала мне сообщение в телеграмме, спросила, как я себя чувствую. Она знает, что я болею. Я ответила, что у меня температура. Она поинтересовалась, не нужна ли мне помощь, возможно, лекарства, предложила перевести деньги – злотые, но я отказалась, сказала, чтобы она заботилась о себе, а я сама о себе позабочусь,

– рассказала мама подозреваемой.

Уже 23 февраля Галина Андреевна написала Ирине: "Доброе утро, хорошего дня", но ответа не получила.



По словам женщины, в последний раз она видела свою дочь Ирину в октябре 2025 года. По словам мамы, Ирина не рассказывала, где живет, а до этого собрала вещи и объявила, что едет работать в Польшу.

"Из-за этого мы с ней поссорились, я была против ее отъезда. До сих пор я считала, что она в Польше, но где она находилась на самом деле – мне неизвестно", – объяснила Галина Андреевна.

Женщина также отметила, что перед отъездом в Польшу у ее дочери были проблемы с финансами – она брала микрозаймы.

