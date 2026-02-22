Могла сделать взрывчатку самостоятельно: что известно о вероятной исполнительнице теракта во Львове

Центр Львова ночью 22 февраля пострадал от спланированного теракта, из-за чего погибла сотрудница полиции, известно также о 25 раненых. Задержанная подозреваемая в исполнении теракта приехала в город из другой области и, вероятно, самостоятельно изготовила взрывчатку.

Об этом проинформировал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Важно Есть жертва и много пострадавших, задержали вероятную подрывницу: все о теракте в центре Львова

Что известно о вероятной подрывнице?

По предварительным данным, вероятная исполнительница теракта является гражданкой Украины и приехала во Львов из другой области. Зинкевич также сообщил, что основная версия правоохранителей – влияние российских спецслужб.

Другие участники теракта устанавливаются,

– добавил он.

Ранее журналист Виталий Глагола сообщал, что подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали в Самборе при попытке выехать за пределы области. Впрочем по данным Нацполиции, правоохранители совместно с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

Предварительно установлено, что взрывное устройство она изготовила самостоятельно, действуя по детальным дистанционным инструкциям кураторов российской ФСБ, которые, вероятно, ее завербовали. Взрывчатку она заложила в мусорные баки. В то же время правоохранители проводят следственные действия еще в одном регионе за пределами Львовской области.

По указанию так называемого "куратора" спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах,

– уточнили в Нацполиции.



Подозреваемая в совершении теракта во Львове / фото предоставил нардеп Зинкевич

По информации президента Владимира Зеленского, пока правоохранителям удалось задержать несколько человек, которые могут быть причастны к совершению теракта во Львове.

"Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", – добавил глава государства.

Какие последствия подрыва?