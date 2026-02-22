Могла сделать взрывчатку самостоятельно: что известно о вероятной исполнительнице теракта во Львове
- Подозреваемая в теракте во Львове является гражданкой Украины, она, вероятно, сотрудничала с ФСБ.
- Задержание подозреваемой произошло в Самборе при попытке выехать за пределы области.
Центр Львова ночью 22 февраля пострадал от спланированного теракта, из-за чего погибла сотрудница полиции, известно также о 25 раненых. Задержанная подозреваемая в исполнении теракта приехала в город из другой области и, вероятно, самостоятельно изготовила взрывчатку.
Об этом проинформировал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Что известно о вероятной подрывнице?
По предварительным данным, вероятная исполнительница теракта является гражданкой Украины и приехала во Львов из другой области. Зинкевич также сообщил, что основная версия правоохранителей – влияние российских спецслужб.
Другие участники теракта устанавливаются,
– добавил он.
Ранее журналист Виталий Глагола сообщал, что подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали в Самборе при попытке выехать за пределы области. Впрочем по данным Нацполиции, правоохранители совместно с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.
Предварительно установлено, что взрывное устройство она изготовила самостоятельно, действуя по детальным дистанционным инструкциям кураторов российской ФСБ, которые, вероятно, ее завербовали. Взрывчатку она заложила в мусорные баки. В то же время правоохранители проводят следственные действия еще в одном регионе за пределами Львовской области.
По указанию так называемого "куратора" спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах,
– уточнили в Нацполиции.
Подозреваемая в совершении теракта во Львове / фото предоставил нардеп Зинкевич
По информации президента Владимира Зеленского, пока правоохранителям удалось задержать несколько человек, которые могут быть причастны к совершению теракта во Львове.
"Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", – добавил глава государства.
Какие последствия подрыва?
В ночь на 22 февраля в центре Львова, недалеко от торгового центра "Магнус", прогремели несколько мощных взрывов. Городской голова Андрей Садовый сразу сообщил о теракте.
В результате этого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции Виктория Шпилька, а количество пострадавших возросло до 25 человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения, среди травмированных есть как правоохранители, так и гражданские жители, включая несовершеннолетнего.
Взрывы произошли после того, как патрульные прибыли на вызов относительно возможного проникновения в магазин. Правоохранители предполагают использование самодельных взрывных устройств. На месте работают следователи, взрывотехники, медики и коммунальные службы. Из-за взрывной волны повреждены несколько домов, автомобили и окна в близлежащих зданиях. Сначала местные жители подумали, что это ракетный удар, поскольку воздушной тревоги не объявляли.