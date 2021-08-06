На трассе Киев – Чоп перевернулся Ford: мужчина и 2 детей попали в больницу – фото

6 августа 2021 , 12:28
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Источник:

полиция Львовщины

Возле села Тростянец на трассе Киев – Чоп 5 августа произошло ДТП – Ford вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии травмировались 3 людей, среди которых двое подростков.

Водитель автомобиля не справился с управлением. Теперь ему грозит ограничение свободы.

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Ford вылетел в кювет

  • Авария произошла на трассе Киев – Чоп возле села Тростянец Стрыйского района.
  • 35-летний львовянин, водитель автомобиля Ford, не справился с управлением.
  • Он съехал в кювет и перевернулся.
  • В результате ДТП травмировались трое пассажиров – львовяне возрастом 22, 16 и 15 лет.
  • Все пострадавшие были госпитализированы.


На трассе Киев – Чоп Ford вылетел в кювет / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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В результате ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів