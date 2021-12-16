На трассе возле Львова столкнулись грузовики: фото с места аварии
Источник:Патрульная полиция Львовщины
На объездной дороге Львова 16 декабря произошло масштабное ДТП. Там столкнулись 2 грузовика.
ДТП произошло возле села Зубра. Правоохранители призывают водителей быть осторожными на дороге.
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Возле Львова столкнулись грузовики
Около обеда 16 декабря возле села Зубра произошло столкновение двух грузовиков.
Движение затруднено. Будьте осторожны на дороге,
– говорится в сообщении полиции.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.Заметьте! Из-за неблагоприятных погодных условий 12 декабря на четырех направлениях ввели ограничения на движение грузовиков. Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
На трассе столкнулись грузовики / Фото патрульной полиции Львовщины
Движение по дороге затруднено / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины