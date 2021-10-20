Международное инновационное шоу INOVA 2021 проходило с 12 по 17 октября. Это вторая самая старая выставка изобретений в Европе, которая на протяжении 50 лет собирает в Загребе изобретателей со всего мира.
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Львовский ученик победил на международном конкурсе изобретений
Ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея Юрий Сагайдак завоевал золотую награду на международном конкурсе для молодых изобретателей INOVA. Он соревновался в составе команды Малой академии наук. Всего в ней было 18 украинских школьников.
Заместитель директора по международным отношениям Малой академии наук Украины Евгений Кудрявец рассказал в фейсбуке, что команда МАН впервые принимала участие в событии.
Делегация МАН признана лучшей международной делегацией и получила награду от основателя Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности и изобретений,
– добавил Кудрявец.
Украинская команда завоевала 13 золотых медалей, 5 серебряных, а также 2 спецнаграды.
Львовский 11-классник одержал победу на INOVA 2021 / Фото ЛГС
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С каким проектом победил львовский школьник
В комментарии ZAXID.NET Евгений Кудрявец рассказал, что проект львовского 11-классника назывался "Метод протезирования зрения". Юрий Сагайдак создавал его под руководством своего научного руководителя, заведующего научно-исследовательской лаборатории Львовского технологического лицея Виктора Колдуна.
Школьник изобрел методику, которая позволяет людям с недостатками зрения безопасно передвигаться. Информация об окружении передается им через звучание нот. Также ученик разработал прототип устройства.
Кудрявец отметил, что в команде были представители Львовской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Ровненской МАН. Они представили 18 различных проектов.
Украинская команда завоевала 13 золотых наград / Фото Евгения Кудрявца