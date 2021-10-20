Учень львівського ліцею виборов золото на міжнародному конкурсі наукових винаходів

Міжнародне інноваційне шоу INOVA 2021 проходило з 12 до 17 жовтня. Це друга найстаріша виставка винаходів у Європі, яка впродовж 50 років збирає у Загребі винахідників з усього світу.

До теми Українські школярі та студенти здобули 20 нагород на Міжнародному шоу INOVA 2021

Львівський учень переміг на міжнародному конкурсі винаходів

Учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею Юрій Сагайдак виборов золоту нагороду на міжнародному конкурсі для молодих винахідників INOVA. Він змагався у складі команди Малої академії наук. Загалом у ній було 18 українських школярів.

Заступник директора з міжнародних відносин Малої академії наук України Євген Кудрявець розповів у фейсбуці, що команда МАН вперше брала участь у події.

Делегація МАН визнана найкращою міжнародною делегацією та отримала нагороду від засновника Всесвітньої асоціації інтелектуальної власності та винаходів,

– додав Кудрявець.

Українська команда виборола 13 золотих медалей, 5 срібних, а також 2 спецнагороди.



Львівський 11-класник здобув перемогу на INOVA 2021 / Фото ЛМР

Цікаво Талановита 10-річна піаністка зі Львова перемогла у Міжнародному конкурсі в Італії: відео

З яким проєктом переміг львівський школяр

У коментарі ZAXID.NET Євген Кудрявець розповів, що проєкт львівського 11-класника мав назву "Метод протезування зору". Юрій Сагайдак створював його під керівництвом свого наукового керівника, завідувача науково-дослідної лабораторії Львівського технологічного ліцею Віктора Колдуна.

Школяр винайшов методику, яка дозволяє людям із вадами зору безпечно пересуватися. Інформація про оточення передається їм через звучання нот. Також учень розробив прототип пристрою.

Кудрявець зазначив, що у команді були представники Львівської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Волинської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської та Рівненської МАН. Вони представили 18 різних проєктів.

Зауважте! Львівський фізико-математичний ліцей, де навчається Юрій Сагайдак, декілька років поспіль очолює рейтинг найкращих шкіл міста. Його учні та випускники часто перемагають у різноманітних конкурсах. Окрім цього, вони здобувають високі бали на ЗНО.



Українська команда виборола 13 золотих нагород / Фото Євгена Кудрявця