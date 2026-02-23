В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка: в СБУ рассказали, что о ней известно
- В деле о теракте во Львове появилась еще одна фигурантка – 18-летняя жительница Харьковской области, которая позвонила на линию 102 с фальшивым сообщением о краже.
- Эта девушка получила 2 000 гривен за свою роль, была задержана в Харькове и доставлена во Львов, где признала свое участие в событиях.
В деле о теракте во Львове 22 февраля, в результате которого погибла полицейская и пострадали правоохранители, появилась еще одна фигурантка. Это 18-летняя жительница Харьковской области.
Об этом рассказал заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий во время пресс-конференции, передает 24 Канал.
Какую роль сыграла девушка с Харьковской обл в теракте во Львове?
Иван Рудницкий рассказал, что сам теракт во Львове состоял из двух частей. Основной фигуранткой следствие считает жительницу Ровенской области, которая приехала во Львов и действовала по указаниям куратора.
"Она получала соответствующие задания куратора - купить необходимые средства, арендовать квартиру и подготовить взрывное устройство", – рассказал заместитель председателя СБУ.
По данным следствия, около 00:10 женщина заложила устройство возле мусорника, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.
В то же время, как пояснил Рудницкий, еще одна молодая женщина, которой недавно исполнилось 18 лет, позвонила на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине.
Она сообщила, что по определенному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы выехала полиция,
– отметил он.
Замглавы СБУ уточнил, что 18-летняя девушка за свою работу получила от врага 2 000 гривен.
После задержания основной подозреваемой также была задержана и эта пособница, которая находилась в городе Харькове. В конце концов девушку доставили во Львов, где она дала добровольные показания и признала свою роль в событиях.
Какую меру пресечения избрали основной фигурантке дела о теракте во Львове?
Суд во Львове 23 февраля избрал меру пресечения для Ирины Саветиной, которую подозревают в причастности к теракту в центре города. Женщину взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.
Во время слушания подозреваемая попросила прощения и выразила соболезнования пострадавшим. По ее словам, она не знала о содержимом пакета, который закладывала в центре Львова 22 февраля.
Также Ирина Саветина заявила, что не имела мотивов совершать теракт и не задумывалась о возможных последствиях своих действий. Она добавила, что "сделала бы все, чтобы повернуть время вспять".
Заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий также рассказал на брифинге, что подозреваемая преодолела 15 километров пешком от места теракта с намерением сбежать за границу после взрывов. Женщина имела с собой загранпаспорт.