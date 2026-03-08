Во Львове слышали взрывы на одной из улиц: полиция говорит, что произошла стрельба
- Во Львове 8 марта произошла стрельба на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе, в результате чего одного человека госпитализировали.
- Полицейские принимают меры по задержанию стрелка, на месте происшествия работают профильные службы.
Во Львове днем 8 марта сообщали о взрывах на одной из улиц в Шевченковском районе. Как оказалось там произошла стрельба.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно о стрельбе во Львове 8 марта?
В полиции отметили, что 8 марта на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе города.
Предварительно известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них совершил несколько выстрелов в сторону оппонента. Пострадавшего госпитализировали,
– говорится в сообщении.
Сейчас полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы.
До этого в сети писали, что якобы слышали звуки взрывов в районе улиц Замарстыновской и Гайдамацкой. Вероятно, это были звуки от стрелкового оружия.
Какие чрезвычайные ситуации происходили во Львове в последнее время еще?
6 марта во Львове поступило сообщение о возможной гранате, что повлекло проверку полиции. Пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко рассказала в комментарии 24 Каналу, что после обследования подозрительного предмета не было обнаружено взрывоопасных объектов, угрозы для граждан не существовало.
3 марта во Львове снова произошла авария на водопроводе в Домажире. Из-за этого у значительной части города были проблемы с водоснабжением.
1 марта В центре Львова возле торгового центра "Магнус" обнаружили подозрительный пакет. В комментарии 24 Канала в полиции Львовщины отметили, что по результатам проверки опасных или взрывоопасных предметов не обнаружено.